По мнению Элены Базиле, Североатлантическому альянсу необходимо сохранять нейтральность, так как это ключ к переговорам с Россией

РИМ, 12 июля. /ТАСС/. Закладка основы для приема Украины в Североатлантический альянс, состоявшаяся во время встречи на высшем уровне в Вильнюсе, означает вторую холодную войну. Такое мнение выразила в среду на страницах газеты Il Fatto Quotidiano бывший посол Италии в Бельгии и Швеции Элена Базиле.

"Закладывать основу для вхождения Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе означает закреплять вторую холодную войну", - написала она, напомнив, что в 1975 году были заключены Хельсинкские соглашения - "редкий пример дипломатии и посредничества". "Нейтральность НАТО - это ключ к переговорам с Москвой. Интерес Европы - в поддержании экономических, культурных, политических связей, сотрудничества в сфере энергетики с Россией, европейской державой, которую мы толкаем в объятия Китая. Архитектура европейской безопасности должна охватывать пространство от Лиссабона до Владивостока. И это цель той Европы, которая хочет сохранить мир", - убеждена автор.

Она достаточно критически относится к оценке, которую западные эксперты дают ситуации вокруг Украины. "Несмотря на слабое украинское контрнаступление, аналитики жаждут дополнительных усилий. Сотни тысяч украинских жертв не считаются препятствием для интенсификации боев, чтобы отвоевать минимальное количество территорий и установить перемирие, которое будет способствовать избирательной кампании [президента США Джо] Байдена", - считает Базиле. По ее словам, ход украинского конфликта будет во многом определяться течением американской избирательной кампании.

Дипломат полагает, что нельзя отказываться от посредничества, международных норм, основанных на равноправии геополитических интересов, неделимости безопасности Европы, самоопределения народов, единства национальных границ, разоружения, свободной торговли, межкультурного диалога, защиты прав меньшинств. "Это неприкосновенное наследие, полученное после Второй мировой войны", - заключила она.

Базиле уже подвергалась критике за выражение отличного от принятого на Западе мнения и оценки предпосылок украинского конфликта и его хода. Ранее она публиковалась под псевдонимом Ипация. Итальянского дипломата публично обвинили в пророссийских взглядах и даже заподозрили в сотрудничестве со спецслужбами РФ. В итоге она с сожалением отказалась от общения с российскими журналистами, пояснив, что "это станет дополнительным поводом для нападок".