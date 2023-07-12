МИД Финляндии принес извинения Турции за слова министра финансов

Глава ведомства Элина Валтонен также отметила, что Хельсинки высоко ценят отношения с Анкарой

СТОКГОЛЬМ, 12 июля. /ТАСС/. Глава МИД Финляндии Элина Валтонен передала извинения главе МИД Турции Хакану Фидану за слова министра финансов.

"Спасибо Хакану Фидану за плодотворные переговоры во время саммита НАТО и на прошлой неделе в Брюсселе. Я также передала извинения нашего правительства за неуместные слова, сказанные несколько лет назад членом нашего нового правительства. Они не отражают наших ценностей и никогда ими не будут. Финляндия высоко ценит отношения с Турцией на двусторонней основе и в качестве союзника", - приводятся слова главы МИД на странице в Twitter финского внешнеполитического ведомства.

Как сообщает телеканал Yle, министр финансов от партии "Истинные финны" Риикка Пурра до своего назначения на пост написала в гостевой книге блога нынешнего спикера парламента Финляндии Юсси Халла-ахо о "турецких обезьянах".