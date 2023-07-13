Парламент Таиланда рассмотрит кандидатуру лидера партии "Движение вперед" на пост премьера

Если выбрать нового главу правительства не удастся, 19 июля проведут повторное голосование

БАНГКОК, 13 июля. /ТАСС/. Палата представителей и Сенат Национальной ассамблеи (парламента) Таиланда проведут в четверг совместное заседание, чтобы рассмотреть кандидатуру лидера победившей на выборах левоцентристской партии "Движение вперед" Питы Лимчароенрата на пост премьер-министра. Голосование по итогам запланированных шестичасовых дебатов, как ожидается, состоится в 17:00 по местному времени (13:00 мск). Лидер "Движения вперед" является единственной кандидатурой, ему нужно простое большинство в 376 голосов двухпалатной 750-местной Национальной ассамблеи, чтобы возглавить правительство Таиланда.

Если попытка выбрать нового главу правительства провалится, то 19 июля будет проведено повторное голосование. В случае необходимости, если премьер так и не будет утвержден, еще одно голосование состоится 20 июля. Спикер Палаты представителей Ван Мухамад Нор Матха заявил, что законодатели будут собираться на совместные заседания до тех пор, пока кандидат не получит необходимой поддержки.

Итоги выборов и роль Сената

"Движение вперед" по итогам прошедших 14 мая парламентских выборов получило 151 депутатское кресло в 500-местной Палате представителей. Другой представитель оппозиции в лице партии "Для тайцев" смог провести в парламент 141 депутата. Эти две политические силы договорились сформировать коалиционное ядро, к которому примкнули менее крупные игроки, а именно: "Тайцы строят Таиланд", Таиландская либеральная партия, Национальная партия, Партия справедливости, "Новая общественная сила" и "Объединением сил ради Таиланда".

Несмотря на то что коалиция из 8 партий контролирует 313 депутатских кресел в Палате представителей, она не сможет утвердить Лимчароенрата премьером без частичной поддержки 250-местного Сената. Стоит также учесть, что большая часть сенаторов была назначена Национальным советом по поддержанию мира и порядка, учрежденным после военного переворота в мае 2014 года и распущенным в июле 2019 года. А это означает, что многие из сенаторов не разделяют политических предпочтений вышедших на первые роли оппозиционных сил. По конституции 2017 года сенаторы имеют право выбирать нового главу правительства вместе с членами нижней палаты из списка кандидатов, предложенных партиями. Для Лимчароенрата это проблема, поскольку его кандидатура непопулярна среди большинства сенаторов и депутатов консервативных партий.

Перспективы Лимчароенрата

Газета Bangkok Post считает, что будущее лидера "Движения вперед" находится под сомнением. Есть несколько причин, которые действительно указывают на это. Партия Лимчароенрата ранее заявила о намерении добиться исключения из Уголовного кодекса (УК) 112-й статьи, которая предусматривает наказание за оскорбление монархии в виде тюремного заключения на срок от 3 до 15 лет. В Таиланде, где король является самой почитаемой фигурой, эта инициатива не встретила поддержки со стороны многих законодателей. Занявшая третье место на выборах партия "Бхумчайтхай" неоднократно заявляла, что откажется поддерживать любого кандидата в премьеры или политическую партию, которые будут добиваться внесения поправок в УК с целью отмены этой статьи.

Наиболее серьезной угрозой для развития политической карьеры Лимчароенрата является тот факт, что избирательная комиссия Таиланда передала в среду в Конституционный суд дело о предполагаемом нарушении закона о выборах лидером "Движения вперед" и направила обращение с просьбой рассмотреть вопрос о приостановке его депутатских полномочий до вынесения судом решения. Лимчароенрата подозревают во владении акциями телеканала iTV (Ай-ти-ви) на момент проведения выборов. Конституция королевства запрещает участие в избирательном процессе владельцам медиакомпаний. В случае признания виновным лидеру "Движения вперед" грозит тюремное заключение сроком до 10 лет и 20-летний запрет заниматься политической деятельностью.

Лимчароенрат пока продолжает оставаться единственным кандидатом на пост премьер-министра Таиланда, несмотря на решение избиркома перевести дело в суд. Представитель парламентских организаторов (так называемых "кнутов") Кханун Ситтисаман заявил, что Лимчароенрат останется членом парламента, пока суд не вынесет иного решения. Назначенный военными в 2019 году сенатор несколько разрядил обстановку, разъяснив, что поданное избиркомом прошение лишить лидера "Движения вперед" депутатского мандата является лишь мнением, а не призывом к действию. Однако сенаторы не пришли к согласию по вопросу, может ли кандидатура Лимчароенрата быть выдвинута на повторное голосование. Местные СМИ утверждают, что в Сенате уверены, что Лимчароенрат не получит необходимой поддержки в четверг, после чего его кандидатура не будет выставляться.

Другие потенциальные сценарии

В случае провала Лимчароенрата вторая по числу мандатов партия "Для тайцев" может рассмотреть возможность выдвижения своей кандидатуры на пост премьера. Однако если и ее кандидат будет отвергнут парламентом, то побороться за кресло премьера смогут представители партий, не вошедших в коалицию. Конституция не устанавливает каких-либо ограничений на то, сколько раз парламент может голосовать по вопросу избрания нового премьер-министра.

Местные СМИ не исключают варианта, при котором сформировать правительство меньшинства попытаются поддерживаемые военными партия "Народной государственной силы" и партия "Объединенная таиландская нация", членом которой до недавнего времени был премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча. Последний на этой неделе объявил о своем уходе из политики после девяти лет пребывания во главе таиландского правительства, однако продолжит оставаться на своем посту до выбора 30-го премьер-министра Таиланда.