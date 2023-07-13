Блинкен в разговоре с Алиевым призвал к гибкости на переговорах с Арменией

Госсекретарь США также напомнил, что Вашингтон выступает за мирные переговоры между Ереваном и Баку

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым указал на важность гибкости в вопросе армяно-азербайджанского урегулирования. Об этом в среду сообщил руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер.

"Госсекретарь Энтони Блинкен сегодня поговорил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и сообщил ему о неизменной поддержке США мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном и о необходимости творческого подхода, гибкости и [прихода к] компромиссу на обсуждениях. Госсекретарь Блинкен подчеркнул важность свободного транзита коммерческих, гуманитарных и частных транспортных средств по Лачинскому коридору", - следует из сообщения.

Блинкен также указал, что обеим сторонам важно сохранять "позитивную динамику в переговорах на пути к долгосрочному и достойному миру".