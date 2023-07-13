Би-би-си: слова министра обороны Британии в адрес Украины не говорят о раздражении Лондона

По мнению обозревателя Джеймса Ландейла, высказывание Бена Уоллеса не следует воспринимать в отрыве от контекста

ЛОНДОН, 13 июля. /ТАСС/. Слова главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что Запад хочет видеть благодарность со стороны Киева, не следует воспринимать в отрыве от контекста. Такое мнение высказал в среду дипломатический обозреватель Би-би-си Джеймс Ландейл, который считает, что Уоллес "не высказывал раздражение или гнев" в адрес Киева.

"Вместо этого он просто предлагал Киеву проявлять больше политической прозорливости. Он говорил, что украинским официальным лицам нужно понимать, как устроена внутренняя политика у их союзников, особенно у Соединенных Штатов. По его мнению, им не стоит удивляться ворчанию на Капитолийском холме, если они явятся в Вашингтон со списком желаемых вооружений, как будто правительство США - филиал [интернет-магазина] Amazon, - пишет Ландейл на сайте Би-би-си. - По словам Уоллеса, им следует понимать, что они просят некоторые страны отдать им львиную долю боеприпасов с их складов. Так что замечания Уоллеса были похожи на напоминание родителя, который говорит ребенку, чтобы тот не забыл написать родственнику открытку со словами благодарности, если хочет получить от него подарки и на следующий год".

При этом обозреватель признает, что сам министр также высказался не слишком дипломатично, особенно с учетом того, что его слова прозвучали "посреди саммита, который должен был подчеркивать единство НАТО". Однако Ландейл предполагает, что Уоллеса "простят за прямоту" высказываний, которой он известен не только в Великобритании, но и среди ее союзников по НАТО.

О том, что слова Уоллеса в среду обратили на себя больше внимания, чем выступление главы британского правительства Риши Сунака на саммите в Вильнюсе, пишет и политический обозреватель телеканала Sky News Бет Ригби. Она обращает внимание на то, что премьеру пришлось отмести высказывания своего министра, заявив, что президент Украины Владимир Зеленский благодарен странам Запада за оказанную военную помощь.

В среду Уоллес, сделав несколько оговорок, заявил, что хотел бы предостеречь Украину от слишком жесткой риторики в адрес союзников, поскольку "люди хотят видеть благодарность, нравится вам это или нет". Комментируя слова британского министра, Зеленский заявил, что не вполне понял суть высказанных претензий, и поручил министру обороны Украины Алексею Резникову связаться с коллегой.