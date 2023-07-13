На востоке Сирии прошла акция протеста против присутствия ВС США и Турции

Участники манифестации выразили поддержку сирийским правительственным силам, осудив оккупацию территорий страны

БЕЙРУТ, 13 июля. /ТАСС/. Жители семи населенных пунктов в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, расположенной на востоке арабской республики, провели акцию протеста против присутствия в стране американских и турецких сил. Об этом сообщило в среду сирийское информационное агентство SANA.

По его сведениям, акция прошла на мосту Ас-Сальхия "в нескольких метрах от районов, находящихся под контролем" американских ВС. Участники манифестации пронесли сирийские флаги и плакаты, осудив оккупацию сирийских территорий и выразив поддержку сирийским правительственным силам.

Агентство цитирует губернатора провинции Дейр-эз-Зор Фаделя Наджара, выразившего надежду на скорое освобождение всех сирийских земель и привлечение к ответственности всех причастных к преступлениям, совершенным против сирийского народа.

Большая часть сирийских провинций Хасеке, Дейр-эз-Зор и Ракка, расположенных на востоке и северо-востоке Сирии, сейчас контролируется курдскими "Силами демократической Сирии" (СДС), которым оказывают поддержку США. С 2015 года американское командование создало девять военных баз в этом районе. В конце 2019 года занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп одобрил план, согласно которому в Сирии останутся несколько сотен американских военнослужащих. Одной из их главных задач является обеспечение контроля над нефтяными месторождениями на северо-востоке и востоке страны.

В свою очередь Турция провела в северных районах Сирии с 2017 года три военные операции: "Щит Евфрата", "Оливковая ветвь" и "Источник мира". В результате была создана буферная зона безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо, оккупирован Африн, взяты под контроль пограничные районы к востоку от реки Евфрат.

В Дамаске рассматривают военное присутствие США и Турции на сирийской территории как незаконную оккупацию.