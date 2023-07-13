Байден продлил режим санкций за задержание американцев в других странах

США ранее заявляли, что считают незаконно удерживаемыми в России Эвана Гершковича и Пола Уилана

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Американский президент Джо Байден принял решение продлить на один год режим чрезвычайного положения и срок действия некоторых ранее введенных санкций, в том числе в отношении ФСБ России, в связи с арестом сограждан за рубежом. Об этом говорится в уведомлении, распространенном в среду пресс-службой Белого дома.

"Захват заложников и неправомерное задержание граждан США за рубежом продолжает представлять собой необычную и экстраординарную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики Соединенных Штатов. По этой причине режим чрезвычайного положения, введенный, согласно исполнительному указу <...>, 19 июля 2022 года, должен быть сохранен и после 19 июля 2023 года", - считает американский лидер. "В связи с этим <...> я продлеваю на один год режим чрезвычайного положения, введенный в соответствии с исполнительным указом 14078, касающимся захвата заложников и неправомерного задержания граждан США за рубежом", - отметил он.

Администрация США на основании указа, о котором идет речь, в апреле текущего года, в частности, ввела санкции якобы "за неправомерное задержание американских граждан" против ФСБ России и разведки иранского Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС), включая четырех представителей ее командования. Представитель вашингтонской администрации высокого ранга на спецбрифинге для журналистов, посвященном этому решению, тогда утверждал, что санкции направлены против "субъектов в России и Иране, которые ранее или в настоящее время удерживают в заложниках или неправомерно задерживают американцев". По версии чиновника, "эти субъекты в России и Иране пытались использовать американцев в качестве политического рычага или для получения уступок от Соединенных Штатов".

Указ предполагает возможность введения санкций "против тех, кто несет ответственность" за случаи неправомерного, с точки зрения Вашингтона, задержания за рубежом американских граждан. Документ предусматривает, что санкции могут применять к достаточно широкому кругу лиц. Тогда же вашингтонская администрация сообщила, что решила причислить Россию, Венесуэлу, Иран, Китай, КНДР и Мьянму к категории государств, где американские граждане якобы подвергаются угрозе неправомерного задержания.

Задержание американцев

Власти США ранее заявляли, что считают незаконно удерживаемыми в России Эвана Гершковича и Пола Уилана.

Журналист американской газеты The Wall Street Journal Гершкович был арестован по делу о шпионаже. По информации Центра общественных связей ФСБ России, "действуя по заданию американской стороны, [он] вел сбор составляющих гостайну сведений о деятельности одного из предприятий военно-промышленного комплекса России". В связи с этим журналист был задержан в конце марта в Екатеринбурге, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ. Лефортовский суд Москвы санкционировал его арест до 29 мая. 23 мая срок содержания под стражей был продлен на три месяца.

Уилан, имеющий гражданство Великобритании, Ирландии, Канады и США, был задержан при проведении шпионской акции 28 декабря 2018 года сотрудниками ФСБ России в номере гостиницы "Метрополь" в Москве. Следственное управление ФСБ возбудило в отношении него уголовное дело по ст. 276 УК РФ. Мосгорсуд признал Уилана виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.