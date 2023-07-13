СМИ: НАТО не откажется от открытия представительства в Японии из-за протеста Парижа

Источник газеты South China Morning Post уточнил, что Североатлантический альянс продолжит переговоры по этой теме

ГОНКОНГ, 13 июля. /ТАСС/. Североатлантический альянс не отказывается от планов открыть представительство в Японии, несмотря на неприятие такой инициативы Францией. Об этом со ссылкой на источники в НАТО и японском правительстве сообщила в среду гонконгская газета South China Morning Post.

Как отметили собеседники издания, НАТО по-прежнему не отказывается от переговоров по открытию представительства в Японии, хотя эта инициатива была заблокирована Францией на саммите в Вильнюсе.

"Это не так, что сейчас или никогда. Это не означает того, что НАТО прекращает обсуждать это", - заявил источник газеты в правительстве Японии.

Работающий в Североатлантическом альянсе дипломат одной из западных стран в конфиденциальной беседе также указал, что НАТО продолжит переговоры. По его словам, установление партнерских отношений с Японией и Южной Кореей является одним из приоритетов альянса.

В воскресенье японский телеканал NHK сообщил о том, что Франция не поддерживает план по открытию офиса НАТО в Японии. Телеканал основывает свою оценку на словах неназванного представителя Елисейского дворца, который 7 июля сообщил журналистам, что зоной деятельности альянса является Североатлантический регион, в связи с чем Париж не одобряет открытие офиса. Он также заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон "четко озвучил эту позицию генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу".

Офис НАТО в Токио

В последнее время Япония активно расширяет сотрудничество с Североатлантическим альянсом. В 2022 году премьер Фумио Кисида стал первым главой японского правительства, принявшим участие в саммите НАТО. После этого МИД Японии принял решение сделать независимым представительство при НАТО, отделив его от своего посольства в Брюсселе и повысив тем самым статус миссии. Столтенберг также подтвердил, что альянс намерен открыть офис в Токио. Открытие офиса НАТО в Японии потребует единогласного одобрения со стороны всех членов альянса. При этом, как сообщила 11 июля деловая газета Nikkei, упоминание о возможности открытия офиса НАТО в Токио и о готовности продолжить обсуждение такой возможности было изъято из проекта итогового заявления саммита альянса.

Саммит НАТО проходил в Вильнюсе 11-12 июля. В ходе него Североатлантический альянс и Япония согласовали новый план сотрудничества, который предусматривает взаимодействие в области киберпространства, разработки технологий и борьбы с дезинформацией. По данным газеты Yomiuri, план сотрудничества между Японией и НАТО предполагает развитие взаимодействия в сфере защиты киберпространства, космических спутников и совместную разработку правил использования технологий искусственного интеллекта для вооружений.