Первый замминистра финансов США обсудил в ФРГ борьбу с обходом санкций против России

Адевале Адейемо, в частности, подчеркнул тесное сотрудничество Соединенных Штатов и Германии в деле "привлечения РФ к ответственности" за спецоперацию

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо обсудил с властями и крупным бизнесом Германии вопросы борьбы с обходом введенных странами Запада санкций в отношении России в связи с ее специальной военной операцией (СВО) на Украине. Об этом сообщила в среду пресс-служба американского Минфина.

Адейемо во вторник и среду "посетил Германию, где встретился с коллегами из правительства и бизнес-лидерами с целью обсудить совместные усилия по реагированию" на СВО и "борьбе с обходом санкций", введенных Западом против Москвы. Так, 11 июля во Франкфурте-на-Майне на встрече с руководителями ведущих немецких финансовых институтов замминистра "подчеркнул тесное сотрудничество США и Германии в деле привлечения России к ответственности" за СВО и "важность работы с финансовым сектором в деле противодействия обходу санкций, особенно усилий по предотвращению обхода санкций третьими сторонами", отметили в пресс-службе Минфина.

В Берлине Адейемо встретился с германскими должностными лицами высокого ранга, чтобы рассмотреть несколько "вопросов национальной безопасности и экономики". Они "обсуждали действия США, Германии и других членов [западной] коалиции по ограничению доходов России и ослаблению ее оборонно-промышленного комплекса, а также возможности дальнейшего пресечения попыток обхода санкций против России третьими сторонами".

Замминистра финансов США отправился с визитами в Бельгию, Германию и Италию для координации действий по применению антироссийских санкций и обсуждения других вопросов, в том числе связанных с макроэкономикой, цепочками поставок и чистой энергетикой. Его поездка продлится с 9 по 15 июля. Как утверждали в Минфине, одна из целей турне - "продолжение координации [между западными странами] в противодействии обходу санкций" в отношении РФ. В финансовом ведомстве уточнили, что Адейемо на встречах намерен обсудить исполнение американского закона о сокращении инфляции, который Евросоюз критикует, считая протекционистским, а также "укрепление цепочек поставок критически важных ископаемых" и источники экологически чистой энергии.