СМИ: ВВС США в июле нарушили воздушное пространство над экономической зоной КНДР 30 раз

Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи, нарушения были зафиксированы в период со 2 по 10 июля

СЕУЛ, 13 июля. /ТАСС/. Американская разведывательная авиация нарушила воздушное пространство над исключительной экономической зоной КНДР более 30 раз в период с 2 по 10 июля. Об этом заявил военный обозреватель из КНДР, его слова в четверг опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Средства воздушной разведки США вторглись в воздушное пространство над [исключительной] экономической зоной, где распространяется суверенитет КНДР, более 30 раз в период с 2 по 10 июля", - говорится в статье. Подобные действия США автор назвал "провокационным шпионажем", который ведет к росту напряженности.

В США в ответ на заявления о нарушении воздушного пространства стали говорить о том, что в международных водах действует свобода судоходства и полетов. "Воздушное пространство, о котором идет речь, находится над [исключительной] экономической зоной в Японском море, на всей протяженности которой распространяется суверенитет КНДР, поэтому это часть воздушного пространства народной республики", - указал аналитик.

"Поскольку США хорошо об этом знают, они до этого воздерживались от разведки в небе над зоной", - добавил он.

Эксперт также указал, что пролет американской разведывательной авиации в небе над исключительной экономической зоной противоречит международному праву. Согласно Конвенции ООН по морскому праву, свобода судоходства и полетов авиации обеспечивается, если не нарушаются интересы безопасности прибрежного государства, отметил он.

Обозреватель также напомнил, что Республика Корея в одностороннем порядке установила опознавательную зону ПВО и "поднимает шум" в случае пролета авиации соседних государств в ней, называя это "вторжением". Кроме того, Япония при каждом ракетном пуске КНДР внимательно следит за тем, упала ли ракета в ее исключительной экономической зоне или нет. "Враждебным силам следует взглянуть на реальность объективно и четко выразить свою позицию", - говорится в статье.

Заявление Ким Ё Чжон и позиция Сеула

10 июля официальный представитель оборонного ведомства КНДР заявил, что ВВС США нарушили воздушное пространство КНДР. Он также намекнул, что Пхеньян может сбить самолеты при очередном нарушении. Позднее в тот же день сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон сообщила, что американский разведывательный самолет нарушил воздушное пространство над исключительной экономической зоной КНДР. Она повторила, что такие действия будут опасны для американской стороны.

Представитель Комитета начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея Ли Сон Чжун ответил, что слова Ким Ё Чжон о "вторжении" американских ВВС "не заслуживают внимания", поскольку в исключительной экономической зоне действует свобода судоходства и полетов.