Блинкен встретится с Ван И в Джакарте

Госсекретарь США также посетит прием для представителей стран, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен проведет в четверг в Джакарте встречу с руководителем канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Китая (КПК), членом Политбюро ЦК КПК Ван И. Это следует из рабочего графика главы американской дипломатии, опубликованного пресс-службой возглавляемого им ведомства.

Встреча запланирована на 17:15 по местному времени (13:15 мск). Ожидается, что в ее начале будет протокольная съемка. Подробности не приводятся. Далее Блинкен посетит прием для представителей стран, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который проведет в Джакарте министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.

Как ранее сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, Блинкен намерен обсудить ситуацию вокруг ракетных пусков КНДР на встречах с союзниками и партнерами на мероприятиях стран АСЕАН в Индонезии.

Как заявили в среду в МИД РФ, министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с Ван И и Марсуди обсудил "вопросы наращивания трехстороннего сотрудничества по обеспечению продовольственной и энергетической безопасности в свете текущих кризисных тенденций на мировых рынках". В сообщении российского дипведомства по итогам встречи на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН в Джакарте отмечается, что "стороны подтвердили готовность координировать усилия на этом направлении, в том числе в интересах повышения экономической устойчивости Глобального Юга на основе уважения всеми странами принципов равноправия и взаимной выгоды в мирохозяйственных связях".

На этой неделе в Индонезии, которая в 2023 году председательствует в АСЕАН, проходят мероприятия по линии этой организации. В частности, во вторник в Джакарте открылась четырехдневная встреча глав МИД, а в ближайшие дни состоятся отдельные переговоры АСЕАН с партнерами. 13-14 июля пройдут Восточноазиатский саммит и региональный форум АСЕАН по безопасности. АСЕАН была основана в 1967 году и к настоящему времени объединяет 10 стран: Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины.