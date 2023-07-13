Роберт Кеннеди - младший заявил, что принятие Украины в НАТО грозит вечным конфликтом

Такое мнение высказал кандидат в президенты США в связи с тем, что членство Украины в альянсе "совершенно неприемлемо для России"

НЬЮ-ЙОРК, 13 июля. /ТАСС/. Обещания стран НАТО принять Украину в Североатлантический альянс означают растягивание конфликта на неопределенный срок. Такое мнение в среду выразил претендент на пост президента США Роберт Кеннеди - младший.

"Учитывая, что членство Украины в НАТО совершенно неприемлемо для России, это, по сути, означает бесконечную войну", - написал он в Twitter.

По итогам первого дня саммита НАТО в Вильнюсе 11 июля генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны - участницы блока сделали "три шага навстречу Украине": было принято решение не требовать от Украины выполнения Плана действий для членства в НАТО, утверждена многолетняя программа военной помощи Киеву, а также одобрено создание Совета Украина - НАТО. При этом Столтенберг огласил итоговое заявление, в котором говорится, что приглашение в НАТО будет направлено Украине после достижения согласия между союзниками, "когда все условия будут выполнены". По его словам, условия для вступления Украины в НАТО будут оценивать страны - члены альянса. Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции выразил неудовлетворенность этим решением, назвав итоги саммита неидеальными для Киева в связи с несостоявшимся приглашением в организацию.