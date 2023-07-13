Япония призвала Гонконг не запрещать импорт рыбы из-за сброса воды с АЭС "Фукусима-1"

Генсек кабмина страны Хирокадзу Мацуно добавил, что правительство будет предоставлять жителям региона всю информацию о предстоящем сливе, чтобы снизить уровень их тревожности

ТОКИО, 13 июля. /ТАСС/. Правительство Японии призывает власти Гонконга не осуществлять план по запрету импорта рыбы и других морепродуктов из десяти японских префектур в случае сброса воды с аварийной АЭС "Фукусима-1". Об этом в четверг заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

"Мы считаем соответствующие планы властей Гонконга крайне прискорбными и решительно призываем их не ужесточать ограничительные меры", - подчеркнул Мацуно. Он также отметил, что власти Японии будут предоставлять жителям региона всю необходимую информацию о предстоящем сливе воды в океан ради снижения их тревожности.

12 июля о планах властей Гонконга проинформировала радиостанция RTHK со ссылкой на министра окружающей среды и экологии города Се Чжаньхуаня. Под запрет попадут морепродукты из Фукусимы, Токио, а также префектур Гумма, Ибараки, Мияги, Нагано, Ниигата, Сайтама, Тиба, Тотиги. Ограничения будут действовать в отношении живой продукции, а также охлажденных, замороженных и сушеных морепродуктов. Кроме того, будет запрещен импорт морской соли и водорослей.

7 июля Главное таможенное управление КНР объявило о запрете на ввоз продуктов из 10 префектур Японии в связи с решением японской стороны о сбросе воды с аварийной АЭС "Фукусима-1".

Сброс воды

В баках на территории АЭС "Фукусима-1" скопилось более 1,25 млн тонн воды, которая использовалась для охлаждения реакторов, поврежденных в результате цунами в марте 2011 года. Правительство Японии утверждает, что вода в целом очищена от радиоактивных веществ и содержит только изотоп водорода (тритий). В апреле 2021 года Токио принял решение слить в океан значительную часть этой воды.

Содержание трития в ней предполагается перед сбросом довести путем смешения с чистой океанской водой до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии, и одной седьмой от допустимой нормы, установленной для питьевой воды Всемирной организацией здравоохранения. Сброс предлагается производить через специально построенный туннель в течение 30 лет под наблюдением МАГАТЭ.

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла после мощного цунами, который вывел из строя ее системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в реакторах трех энергоблоков расплавилось ядерное топливо, которое насквозь прожгло защитные оболочки. Это сопровождалось взрывами водорода, которые повредили четвертый энергоблок. При этом произошли выбросы большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающих к станции районов. Полный демонтаж АЭС планируется завершить к 2050 году.