Казахстан заявил о планах продолжить проведение демократических реформ

Демократическая трансформация и модернизация экономики остаются гарантией успеха нации, подчеркнул заместитель премьер-министра - министр иностранных дел республики Мурат Нуртлеу

АСТАНА, 13 июля. /ТАСС/. Власти Казахстана привержены дальнейшему проведению демократических реформ и модернизации экономики. Об этом заявил заместитель премьер-министра - министр иностранных дел республики Мурат Нуртлеу.

"Правительство Казахстана привержено продолжению широкомасштабных реформ. Мы полностью осознаем, что демократическая трансформация и модернизация экономики остаются лучшей гарантией окончательного успеха нашей нации", - сказал он в ходе Центральноазиатского форума по безопасности и сотрудничеству на тему "Азия в меняющимся мире: повестка для будущего".

Говоря о существующих в мире вызовах, Нуртлеу отметил, что Казахстан настроен и впредь проводить взвешенную, многовекторную и конструктивную политику. "Мы также твердо отстаиваем принципы и ценности, закрепленные в Уставе ООН и международном праве", - подчеркнул министр.

Глава ведомства также зачитал приветствие президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева участникам мероприятия.

Проходящий в Астане двухдневный форум включает генеральную сессию и 10 панельных дискуссий, в числе которых "Казахстан и глобальные изменения", "Азия в эпоху глобализации и регионализации: образ будущего", "Новые нормы, ценности и принципы сотрудничества в Азии".