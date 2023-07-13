В Туркмении в 2023 году пройдет медицинская конференция Движения неприсоединения

Даты проведения пока не уточняются

АШХАБАД, 13 июля. /ТАСС/. Научная конференция медицинских и санитарных ведомств стран - членов Движения неприсоединения пройдет в Ашхабаде в 2023 году. Об этом сообщила официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

Как пишет издание, делегация Туркмении приняла участие в седьмой министерской конференции по окружающей среде и охране здоровья, прошедшей в Будапеште 5-7 июля. Вопросы проведения медицинской конференции туркменские делегаты обсудили с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге. Точные даты ее проведения не уточняются. В мероприятии запланировано участие практикующих врачей, ученых и экспертов.

Движение неприсоединения (ДН) объединяет страны, провозгласившие основой своего внешнеполитического курса неучастие в военно-политических блоках и мирное сосуществование на принципах независимости и равноправия. Датой основания ДН считается 1 сентября 1961 года, когда в Белграде открылась 1-я конференция глав государств и правительств 25 неприсоединившихся стран. Сегодня ДН объединяет 120 стран, в числе которых единственное европейское государство - Белоруссия (с 1998 года), последними присоединились Азербайджан и Фиджи (2011).

В 1961 году был введен статус наблюдателя, а в 1970 году статус гостя, который дает право участия во всех встречах и мероприятиях ДН открытого характера. Сегодня наблюдателями являются 18 стран и 11 организаций (ООН, Африканский союз, Лига арабских государств, Организация исламского сотрудничества и др.). Россия получила статус наблюдателя в июле 2021 г.