El País: ЕС планирует направить на Украину военных инструкторов, когда позволят условия

По сведениям газеты, Евросоюз также намерен приложить больше усилий для укрепления воздушной обороны Украины и совместного финансирования передовых систем вооружений государствами - членами сообщества

МАДРИД, 13 июля. /ТАСС/. Брюссель рассматривает возможность отправить на Украину военных инструкторов, когда позволят обстоятельства. Об этом сообщила испанская газета El País со ссылкой на внутренний документ европейской дипломатической службы.

По версии издания, ЕС планирует приложить больше усилий для укрепления воздушной обороны Украины и совместного финансирования передовых систем вооружений государствами - членами сообщества, включая ракеты и истребители. В документе также предлагается продлить европейскую миссию по обучению военных ВСУ, которая в настоящее время базируется в Польше и Германии, и постепенно перебазировать ее на Украину, "когда позволят обстоятельства".

"Украина по-прежнему будет нуждаться в долгосрочных обязательствах и поддержке ЕС для обеспечения своего свободного и демократического европейского будущего", - отмечается во внутреннем документе. Брюссель подчеркивает, что в этом году помощь в виде снаряжения через Европейский фонд мира превысит €4 млрд, и заверяет, что произошел "постепенный сдвиг" в сторону совместной покупки нового оборудования.

Как пишет издание, помимо постоянного обмена разведданными и спутниковыми снимками, Брюссель также предлагает такие виды сотрудничества, как "особая поддержка в обслуживании и ремонт переданной техники", поддержка в разминировании и в области кибербезопасности.