Глава Минобороны Австралии назвал сложным вопрос передачи Украине истребителей

Ричард Марлз заверил, что Канберра продолжает обсуждать возможные поставки с Киевом

СИДНЕЙ, 13 июля. /ТАСС/. Вице-премьер Австралии Ричард Марлз, также занимающий пост министра обороны страны, назвал сложным вопрос передачи Украине истребителей, но заверил, что Канберра продолжает обсуждать возможные поставки с Киевом. Об этом министр сказал в четверг в интервью радиостанции ABC Radio National.

"Идет диалог о том, как мы можем оказать им поддержку в наилучшем виде, и различные объявления, которые делались с момента нашего прихода в правительство, свидетельствуют, что ситуация вокруг самолетов довольно сложная. Мы будем продолжать обсуждения с Украиной", - отметил глава австралийского Минобороны.

По словам Марлза, сложность представляют вопросы технологий, "своевременности" и "эксплуатации платформ". "Вопрос о самолетах становится гораздо сложнее, если учесть эти факторы", - указал он.

"Между нами и Украиной продолжается плодотворная и важная дискуссия. Но конечным итогом этой дискуссии должны стать практические и своевременные предложения, которые позволят изменить ситуацию к лучшему", - добавил министр.

В конце июня посол России в Австралии Алексей Павловский не исключил поставки списанных истребителей F-18 Hornet австралийских Военно-воздушных сил (ВВС) на Украину.

С марта 2022 года Австралия отправила на Украину 120 БТР Bushmaster, гаубицы M777, бронемашины M113, а также противотанковое и другое оружие, кроме того, пообещав поставить Киеву партию беспилотных летательных аппаратов. Наряду с этим власти Австралии обсуждают возможность передачи Украине 41 списанного истребителя F-18 Hornet австралийских ВВС. Общий объем финансовой помощи Канберры Киеву превысил 890 млн австралийских долларов (почти $606 млн), из них более 710 млн австралийских долларов ($483,3 млн) пошли на закупку вооружений.