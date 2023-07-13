Ван И: Россия и Китай планируют важные контакты на высоком уровне во второй половине года

По словам главы канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, для КНР "важно хорошо координировать, укреплять" двустороннее и многостороннее взаимодействие

ДЖАКАРТА, 13 июля. /ТАСС/. Россия и Китай во второй половине 2023 года планируют несколько важных контактов на высоком уровне. Об этом заявил в четверг глава канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И.

"Во втором полугодии ожидается целый ряд важных контактов на высоком уровне. Нам важно хорошо координировать, укреплять наше двустороннее и многостороннее взаимодействие, хорошо реализовать заданные руководителями наших стран нам цели в развитии наших отношений", - сказал он в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Джакарте.

В начале встречи Ван И напомнил об успешности состоявшегося в марте визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию. "На фоне тектонических перемен в мире мы всегда следуем важному консенсусу наших глав государств, твердо поддерживаем друг друга в защите коренных интересов, идем по пути мирного развития, добрососедства и взаимной выгоды, продвигаем многополярный мир и демократизацию отношений. Мы удовлетворены тенденцией развития наших отношений и глубоко убеждены в ярких перспективах наших отношений", - сказал дипломат.

"Китай и Россия - это партнеры по АСЕАН. Усиление нашего сотрудничества по АСЕАН способствует сближению позиций, продвижению многопланового сотрудничества, которое готово защищать асеаноцентричную систему, а также структуру сотрудничества с этой ассоциацией", - подчеркнул он.