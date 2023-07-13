13 июля, 06:43

Литва отменила контроль на внутренних границах ЕС

Его ранее установили к саммиту НАТО

ВИЛЬНЮС, 13 июля. /ТАСС/. Литва отменила в четверг установленный на время проведения в Вильнюсе 11-12 июля саммита НАТО погранконтроль по всему периметру госграницы, который в том числе действовал на внутренних границах Евросоюза, где его в обычное время нет. Правительство балтийской республики ранее постановило, что погранконтроль, установленный 7 июля, будет действовать до 08:00 (совпадает с мск) 13 июля.

Контроль на этот период был восстановлен на границе с Латвией и Польшей, где в рамках единого безвизового Шенгенского пространства он обычно не применяется, а также для всех пассажиров в международных аэропортах Литвы (Вильнюс, Каунас, Паланга) и в Клайпедском государственном морском порту.

Служба охраны госграницы при МВД Литвы в период действия восстановленного контроля серьезных инцидентов не зафиксировала. Отмечались лишь единичные случаи незначительных нарушений пограничного режима. 

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