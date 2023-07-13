Human Rights Watch заявила об активизации вылазок террористов на северо-востоке Мали

Эксперт организации Илария Аллегроцци призвала власти страны "решительнее защищать мирных жителей и тесно сотрудничать с международными партнерами"

НЬЮ-ЙОРК, 13 июля. /ТАСС/. Террористические группировки с начала нынешнего года значительно активизировались и стали чаще нападать на мирных жителей на северо-востоке Мали. Об этом говорится в распространенном в четверг докладе нью-йоркской правозащитной организации Human Rights Watch (HRW).

"Исламистские вооруженные группировки совершают жестокие нападения на гражданское население, что ведет к возникновению широкомасштабной гуманитарной катастрофы", - заявила эксперт HRW Илария Аллегроцци. Она призвала власти страны "решительнее защищать мирных жителей и тесно сотрудничать с международными партнерами" на фоне вывода миротворческих сил ООН (MINUSMA) из страны с 1 июля.

"Вывод MINUSMA может ухудшить гуманитарную ситуацию, поскольку миссия облегчала доставку благотворительной помощи в пострадавшие от вооруженного конфликта районы", - отмечается в докладе. Кроме того, после ухода миротворческих сил, которые фиксировали нарушения в стране, привлечь виновных к ответственности станет труднее, считают эксперты.

По данным HRW, с января по июнь 2023 года в регионах Менака и Гао было совершено восемь нападений террористов из группировок "Исламское государство в Большой Сахаре" (присягнула на верность организации "Исламское государство", запрещенной в РФ) и "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин", связанной с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ). Как сообщает организация со ссылкой на очевидцев, "боевики врывались в деревни, стреляли, грабили, жгли, уничтожали имущество и изгоняли людей из домов".

В Мали с лета 2020 года совершено два военных переворота. В ходе первого, который произошел 18 августа 2020 года, от власти был отстранен президент Ибрагим Бубакар Кейта. Группа военных во главе с полковником Ассими Гоитой назначила временным президентом Ба Ндао. Однако 26 мая 2021 года он был смещен той же группой военных, постановлением Конституционного суда Мали Гоита был назначен главой государства на переходный период. Военные объявили, что в феврале 2024 года в стране состоятся президентские выборы.