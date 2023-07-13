Несколько человек в Хельсинки оштрафовали за запуск беспилотников во время визита Байдена

Полиция ранее сообщила о введении бесполетной зоны для беспилотников над городом на время визита американского президента

СТОКГОЛЬМ, 13 июля. /ТАСС/. Полиция Финляндии оштрафовала несколько человек в Хельсинки за несанкционированный запуск беспилотников во время визита президента США Джо Байдена в финскую столицу.

"Несколько человек получили штрафы за несанкционированные полеты дронов", - говорится в распространенном в четверг заявлении правоохранителей. 10 июля полиция сообщила о введении бесполетной зоны для беспилотников над городом на время визита американского президента. В правоохранительных органах напомнили, что будут пресекать все попытки несанкционированных запусков, а также имеют право конфисковать беспилотники у нарушителей.

12 июля Байден прибыл в Хельсинки на встречу с премьер-министрами стран Северной Европы. В саммите, помимо американского лидера и его финского коллеги Саули Ниинистё, примут участие премьер-министры Швеции, Норвегии, Дании и Исландии. Байден и Ниинистё также проведут двустороннюю встречу.