В Швеции ожидают, что Турция ратифицирует заявку страны в НАТО до октября

По мнению министра иностранных дел королевства Тобиаса Билльстрёма, в Вильнюсе Стокгольм получил окончательное подтверждение, что заявка на членство в альянсе будет ратифицирована

СТОКГОЛЬМ, 13 июля. /ТАСС/. Ратификация Турцией заявки Швеции на членство в НАТО может состояться раньше октября, когда парламент республики вернется с летних каникул. Об этом в четверг в интервью телеканалу TV4 заявил министр иностранных дел королевства Тобиас Билльстрём.

"Можно в любое время созвать парламент, можно также в любое время провести нашу ратификацию, - сказал он. - Я также воспользовался возможностью, чтобы поговорить с моим коллегой, министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в последние часы [саммита НАТО] в Вильнюсе, который заверил и дал четкий ответ, что парламент может быть открыт в любое время в течение этого периода".

По мнению шведского политика, в Вильнюсе Стокгольм получил окончательное подтверждение, что заявка в НАТО будет ратифицирована. "Я хочу подчеркнуть одну вещь. Итак, у нас есть рукопожатие между премьер-министром Ульфом Кристерссоном, президентом [Турции Тайипом] Эрдоганом и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. У нас такого раньше не было, теперь есть четкое сообщение о том, что заявка должна быть ратифицирована", - подчеркнул Билльстрём.

Турецкая проправительственная газета Yeni Şafak сообщила в среду, что протокол о приеме королевства в НАТО будет направлен в парламент Турции на этой неделе, однако его рассмотрят в осеннюю сессию, так как 15 июля законодательный орган уходит на летние каникулы, а оставшихся дней недостаточно для процедуры ратификации. Новый законотворческий цикл в республике начнется 1 октября. По оценке газеты, если за два с половиной месяца Швеция не выполнит положения Вильнюсского протокола, то ее заявка в НАТО одобрена не будет.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил 10 июля, что Турция ускорит процесс ратификации заявки Швеции на вступление в альянс. При этом конкретных сроков он не назвал. Протокол был подготовлен в развитие меморандума, подписанного Турцией, Финляндией и Швецией на полях саммита НАТО в Мадриде в июне прошлого года. Турецкий парламент одобрил заявку Финляндии в марте.