План дислокации в Литве бригады Бундесвера составят к концу сентября

Министр обороны республики Арвидас Анушаускас сообщил, что эта дорожная карта необходима ведомству для планирования своей работы, которую предстоит выполнить для приема бригады союзников

ВИЛЬНЮС, 13 июля. /ТАСС/. План размещения на территории Литвы бригады Бундесвера будет сверстан в течение ближайших месяцев. Об этом в четверг в эфире национального радио LRT сообщил министр обороны республики Арвидас Анушаускас.

"Объединенная рабочая группа приступила к составлению плана. Надеемся, что к концу сентября документ будет подготовлен", - сказал он.

Как отметил министр, эта дорожная карта необходима ведомству для планирования своей работы, которую предстоит выполнить для приема бригады союзников. "Для решения вопросов финансирования, проектирования и строительства объектов инфраструктуры мы должны располагать планом, поэтому заинтересованы в его подготовке в кратчайшие сроки", - отметил Анушаускас.

На саммите НАТО, который проходил в Вильнюсе 11-12 июля, министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что план будет разработан в четвертом квартале 2023 года.

После создания необходимой инфраструктуры Германия, по словам Писториуса, намерена разместить в Литве на долгосрочной основе "мощную бригаду" - дополнительные 4 тыс. военных с целью укрепления восточного фланга НАТО.