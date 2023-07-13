Зеленского попросили ввести уголовную ответственность за оскорбление украинцев

Наказание для должностных лиц может предусматривать штраф от 500 до 1 000 не облагаемых налогом минимумов доходов или лишение свободы от пяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Петиция с просьбой ввести ответственность в виде штрафов и тюремного заключения за оскорбление чувств лиц, причисляющих себя к "украинской нации", зарегистрирована на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

Автор петиции просит дополнить уголовный кодекс статьей, которая предусмотрит наказания за "нарушения прав граждан, признающих свою принадлежность к украинской нации". За умышленные действия, направленные на разжигание вражды или ненависти в отношении таких граждан, унижение их чести и достоинства, оскорбление их чувств, ограничение прав или установление привилегий для граждан другой национальности предлагается наказывать штрафом от 200 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов или лишением свободы на срок до пяти лет.

Если действия в отношении граждан, относящих себя к "украинской нации", сопровождаются насилием или угрозами либо совершены должностным лицом, то наказание должно предусматривать штраф от 500 до 1 000 не облагаемых налогом минимумов доходов или лишение свободы от пяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет. А действия, нарушающие права украинцев, совершенные группой лиц, должны повлечь ответственность в виде тюремного заключения до восьми лет, считает автор петиции. Он также добавил, что определить свою "принадлежность к украинской нации" можно самостоятельно в устной форме.

Для рассмотрения президентом петиция должна набрать 25 тыс. голосов. К настоящему моменту ее поддержали 598 человек. Сбор подписей будет продолжаться еще 91 день.