На Украине депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" сложила с себя мандат

Речь идет о Татьяне Плачковой

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ) Татьяна Плачкова сложила с себя мандат. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

"Депутат от ОПЗЖ Татьяна Плачкова отказывается от мандата", - написал он в своем Telegram-канале. Он также отметил, что в Раде уже год рассматривается инициированный им проект постановления об исключении из состава парламента всех депутатов от "Оппозиционной платформы".

"Оппозиционная платформа - За жизнь" была ведущей оппозиционной политической силой Украины. В марте 2022 года по решению Совета национальной безопасности и обороны деятельность "Оппозиционной платформы" наряду с другими оппозиционными партиями была приостановлена, а позднее запрещена судом. Бывший глава политсовета партии Виктор Медведчук в открытом письме к ЕС, опубликованном на платформе "Смотрим", ранее сообщил, что за время вооруженного конфликта с Россией каждый четвертый депутат от партии был вынужден оставить работу в парламенте из-за развязанных властями репрессий. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский лишил украинского гражданства часть оппозиционных депутатов, еще часть, угрожая лишением гражданства, вынудил отказаться от мандатов.