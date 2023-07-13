Reuters: Минобороны Индии одобрило закупку 26 французских истребителей Rafale

По информации агентства, ведомство также одобрило покупку трех подводных лодок класса Scorpene

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 июля. /ТАСС/. Министерство обороны Индии дало разрешение на покупку 26 французских палубных истребителей Rafale M и 3 французских подводных лодок класса Scorpene. Об этом со ссылкой на источник сообщило агентство Reuters.

Индийское военное ведомство приняло решение о покупке французских самолетов и подлодок в то время, когда премьер-министр Индии Нарендра Моди посещает Париж. В ходе этой поездки, как ожидается, Париж и Нью-Дели подпишут соответствующие контракты. Планируется, что истребителями Rafale М будет оснащен индийский авианосец Vikrant. Дизель-электрические субмарины класса Scorpene будут строиться на предприятиях компании Mazagon Dockyards Limited в Мумбаи.

В декабре прошлого года Франция завершила поставку Индии 36 истребителей Rafale в рамках подписанного в 2016 году соглашения на общую сумму около $8,8 млрд. Самолеты производит французская компания Dassault Aviation.