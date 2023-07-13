В АСЕАН выразили обеспокоенность ракетным пуском КНДР

В организации надеются на денуклеаризацию Корейского полуострова

ДЖАКАРТА, 13 июля. /ТАСС/. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) крайне встревожена недавним ракетным пуском КНДР и выступает за денуклеаризацию Корейского полуострова. Об этом говорится в опубликованном в четверг совместном заявлении глав МИД АСЕАН, четырехдневная встреча которых продолжается в Джакарте.

"Мы выразили крайнюю обеспокоенность недавним пуском КНДР баллистической ракеты", - говорится в документе. Главы МИД АСЕАН подчеркнули, что особенную тревогу вызывает тот факт, что ракетный пуск был осуществлен Пхеньяном в те дни, когда в Индонезии проходят встречи недели АСЕАН. "Мы призываем КНДР предпринять действия, направленные на деэскалацию напряженности, и призываем к мирным переговорам между всеми заинтересованными сторонами, направленным в том числе на создание благоприятной атмосферы для долгосрочных мира и стабильности на денуклеаризованном Корейском полуострове", - говорится в заявлении.

КНДР в среду провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-18" с двигателем на твердом топливе. По данным северокорейского агентства ЦТАК, запуском руководил лидер КНДР Ким Чен Ын. В ходе проведенных испытаний МБР пролетела расстояние 1 001 км и упала в Японское море. Максимальная высота полета составила 6 648 км. Ракета находилась в воздухе 74 минуты, что стало рекордом по продолжительности полета для разработанных в КНДР межконтинентальных баллистических ракет.

Использование твердого топлива по сравнению с жидкостными двигателями, которыми оснащены имеющиеся у Пхеньяна межконтинентальные ракеты, позволяет значительно сократить время подготовки к запуску и хранить ракеты в готовом к применению состоянии, что, в свою очередь, позволяет использовать их в качестве средства нанесения ответного удара на межконтинентальную дальность.

С 2017 года КНДР испытала 14 ракет с дальностью полета 5,5 тыс. км и более. Больше всего таких запусков (семь) было произведено в 2022 году. В этом году КНДР осуществила уже четыре таких пуска.