Президент Киргизии утвердил новую военную доктрину республики

В первую очередь этот документ направлен на усиление киргизских вооруженных сил

БИШКЕК, 13 июля. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров утвердил новую военную доктрину страны. Соответствующий указ главы киргизского государства опубликован в правительственной газете "Эркин Тоо".

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ об утверждении новой редакции военной доктрины", - говорится в сообщении издания.

Новая военная доктрина республики была впервые обнародована во время состоявшегося 13 июня заседания Совета безопасности республики. Как было отмечено участниками заседания, в первую очередь этот документ направлен на усиление киргизских вооруженных сил.

Как отмечается в доктрине, основными направлениями дальнейшего развития армии являются "скоординированная деятельность органов государственного и военного управления" и государственных структур, "привлекаемых к обеспечению военной безопасности страны". По сообщению пресс-службы главы киргизского государства, необходимость разработки документа было продиктована "изменившимися системой государственного управления, военно-политической обстановкой в мире и Центрально-Азиатском регионе", а также необходимостью "систематизации и совершенствования состава, структуры, задач и вопросов всестороннего обеспечения" вооруженных сил.

За годы независимости Киргизия несколько раз сталкивалась с угрозами безопасности. В 1999 и 2000 годах республика подверглась вторжению вооруженных бандформирований международных террористов и экстремистов. После 2017 года несколько раз происходили вооруженные конфликты на границе с соседними государствами. В сентября 2022 года в ходе такого столкновения на киргизско-таджикской границе со стороны Киргизии погибли 62 человека.