Начштаба ВМС США считает, что сейчас нет признаков возможного конфликта в районе Тайваня

По словам Майкла Гилдея, он "очень серьезно относится" к оценке американской разведки, которая полагает, что Китай к 2027 году попытается силовым путем установить контроль над Тайванем

ТОКИО, 13 июля. /ТАСС/. Начальник штаба американских ВМС адмирал Майкл Гилдей считает, что в настоящее время не наблюдается признаков возможного военного конфликта в районе Тайваня. Об этом он заявил в интервью телеканалу NHK, выдержки из которого приводятся в четверг.

"В настоящее время нет никаких признаков, говорящих о том, что произойдет конфликт в районе Тайваня", - отметил адмирал. В то же время Гилдей подчеркнул, что "очень серьезно относится" к оценке американской разведки, которая полагает, что Китай к 2027 году попытается силовым путем установить контроль над Тайванем. "Произойдет это в 2027 или 2030 году - мы должны быть готовы дать ответ. Однако наша цель - предотвратить такой конфликт", - добавил начштаба ВМС США.

В начале февраля глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что, по данным американской разведки, председатель КНР Си Цзиньпин отдал приказ вооруженным силам быть готовыми к проведению операции по установлению контроля над Тайванем к 2027 году. Как уточнил глава ЦРУ, это "напоминание о серьезности ориентиров и амбиций" китайской стороны. Комментируя эти высказывания, МИД КНР тогда подчеркнул, что Вашингтон использует миф о китайской угрозе в качестве предлога для расширения вооружений и сохранения военной гегемонии.

Крупнейший китайский остров Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров считается одной из китайских провинций. Напряженность вокруг Тайваня обострилась после состоявшегося 2-3 августа 2022 года визита в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. На следующий день после его завершения Народно-освободительная армия Китая приступила к масштабным маневрам с ракетными стрельбами в шести зонах акватории острова.