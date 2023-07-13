13 июля, 09:35
Военная операция на Украине

Остин "не сомневается", что Украина вступит в НАТО после завершения конфликта

По словам министра обороны США, он признает, что Киеву необходимо провести дополнительную работу

НЬЮ-ЙОРК, 13 июля. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин "не сомневается" в том, что Украина сможет стать членом НАТО после завершения конфликта, но признает, что на этом пути Киеву необходимо провести дополнительную работу. Об этом глава Пентагона заявил в четверг.

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"Сомнений нет. <...>. Мы слышали, как практически все страны [НАТО на саммите] говорили об этом", - сказал министр в интервью телеканалу CNN в Вильнюсе.

Остин отметил, что Киеву "предстоит проделать работу", чтобы привести в соответствие Вооруженные силы Украины со стандартами НАТО. "Хотя мы делаем это сейчас, пока они воюют, необходимо сделать еще больше, чтобы обеспечить полный набор возможностей", - указал министр.

По итогам первого дня саммита НАТО в Вильнюсе 11 июля генсек альянса Столтенберг заявил, что страны - участницы блока сделали "три шага навстречу Украине": было принято решение не требовать от Украины выполнения Плана действий для членства в НАТО, утверждена многолетняя программа военной помощи Киеву, а также одобрено создание Совета Украина - НАТО. При этом Столтенберг огласил итоговое заявление, в котором говорится, что приглашение в НАТО будет направлено Украине после достижения согласия между союзниками, "когда все условия будут выполнены". По его словам, условия для вступления Украины в НАТО будут оценивать страны - члены альянса. Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции выразил неудовлетворенность этим решением, назвав итоги саммита неидеальными для Киева в связи с несостоявшимся приглашением в организацию. 

Теги:
УкраинаСШАОстин, ЛлойдВоенная операция на Украине
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