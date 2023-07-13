ВС ФРГ увеличили сумму соглашения с Rheinmetall на поставку 120-мм боеприпасов до €4 млрд

Документ также "включает в себя значительное число танковых боеприпасов для поставок Вооруженным силам Украины"

БЕРЛИН, 13 июля. /ТАСС/. Бундесвер (Вооруженные силы ФРГ) принял решение увеличить сумму рамочного соглашения с германским оборонным концерном Rheinmetall на поставку 120-мм танковых боеприпасов до €4 млрд. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении компании.

"Бундесвер расширил до €4 млрд существующее рамочное соглашение с Rheinmetall на поставку танковых боеприпасов. Этот заказ подчеркивает значение концерна как основного поставщика 120-мм танковых снарядов для германских вооруженных сил", - отмечается в нем. Соглашение также "включает в себя значительное число танковых боеприпасов [для поставок] Вооруженным силам Украины". В соответствии с подписанным в четверг документом, Бундесвер сможет закупить у компании "несколько сотен тысяч" подобных снарядов, которые "используются, в частности, на танках Leopard-2", уточнили в концерне.

В июле германские СМИ сообщили, что Rheinmetall извлекает серьезную выгоду из конфликта на Украине и ожидает в ближайшие годы двузначного роста оборота. По данным газеты Welt, концерн в 2022 году получил на 18% больше заказов, чем годом ранее. На заводе в коммуне Унтерлюс (федеральная земля Нижняя Саксония) тысячи людей работают в три смены "для снабжения оружием Украины". В июне глава компании Армин Паппергер заявил в эфире телеканала ZDF, что его компания ожидает в текущем году получить заказы на рекордные €15-20 млрд.