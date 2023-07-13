Пентагон заявил, что США хотят разговаривать с Китаем на разных уровнях

По словам главы американского оборонного ведомства Ллойда Остина, Вашингтон не стремится к тому, чтобы отношения с Пекином были "противоречивыми"

НЬЮ-ЙОРК, 13 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты хотят разговаривать с Китаем и не стремятся к тому, чтобы отношения Вашингтона и Пекина носили противоречивый характер. Об этом в четверг сообщил министр обороны США Ллойд Остин.

"Мы обращались к ним на разных уровнях. Очень важно, чтобы страны с нашими возможностями могли разговаривать друг с другом, чтобы мы могли управлять этими отношениями", - сказал глава Пентагона в интервью телеканалу CNN.

По словам Остина, Вашингтон не стремится к тому, чтобы отношения с Пекином были "противоречивыми". "Наши отношения - это конкурентные отношения. <...> Продолжая плавать в международных водах и летать в международном воздушном пространстве, мы хотим быть уверены, что все делают это безопасно. Мы, безусловно, действуем безопасно и законным образом", - указал министр.

Как сообщала пресс-служба Госдепартамента, в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен проведет в столице Индонезии встречу с руководителем канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая ( ЦК КПК), членом Политбюро ЦК КПК Ван И.

18-19 июня Блинкен посетил Пекин. 6-9 июля состоялся визит в КНР министра финансов США Джанет Йеллен. 16-19 июля Китай посетит спецпосланник американского президента по вопросам климата, экс-госсекретарь США Джон Керри.