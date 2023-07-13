Инаугурацию Мирзиёева назначили на 14 июля

ТАШКЕНТ, 13 июля. /ТАСС/. Инаугурация действующего президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, победившего на прошедших в республике 9 июля досрочных президентских выборах, назначена на 14 июля. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Сената (верхней палаты парламента) Узбекистана.

"Верхняя и нижняя палаты парламента приняли постановление о назначении инаугурации действующего президента Шавката Мирзиёева, победившего на прошедших 9 июля досрочных выборах президента Узбекистана, на 14 июля", - говорится в сообщении.