13 июля, 10:53,
обновлено 13 июля, 10:59

Инаугурацию Мирзиёева назначили на 14 июля

ТАШКЕНТ, 13 июля. /ТАСС/. Инаугурация действующего президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, победившего на прошедших в республике 9 июля досрочных президентских выборах, назначена на 14 июля. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Сената (верхней палаты парламента) Узбекистана.

"Верхняя и нижняя палаты парламента приняли постановление о назначении инаугурации действующего президента Шавката Мирзиёева, победившего на прошедших 9 июля досрочных выборах президента Узбекистана, на 14 июля", - говорится в сообщении. 

Теги:
УзбекистанМирзиёев, Шавкат Миромонович
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