В Китае заявили о готовности помогать РФ в противодействии диверсионным НПО и иноагентам

Глава Министерства общественной безопасности Китая Ван Сяохун отметил, что КНР поддерживает Россию в защите политбезопасности и выступает против вмешательства извне

ПЕКИН, 13 июля. /ТАСС/. Министр общественной безопасности Китая Ван Сяохун заявил о готовности КНР помогать России в противодействии диверсионным неправительственным организациям и иностранным агентам.

На встрече с генеральным прокурором РФ Игорем Красновым в Пекине глава министерства отметил, что Китай поддерживает Россию в защите политической безопасности и выступает против вмешательства извне.

"Как вы правильно отметили, за последние годы коллективный Запад проводит так называемое двойное сдерживание в отношении Китая и России. Они с помощью информационной войны, технологической войны и другими способами всячески пытаются нарушить политическую стабильность наших стран, негативно относятся к нашему нормальному сотрудничеству, угрожают и даже проводят нелегальные односторонние санкции. На этом направлении китайская сторона готова оказать практическую помощь в том деле [противодействия], которое касается диверсионной деятельности неправительственных организаций, иноагентов и других объединений", - сказал Ван Сяохун.

В четверг в Пекине состоялась рабочая встреча Краснова с Ван Сяохуном. На ней российский генпрокурор заявил об усилиях стран Запада для дестабилизации международного правоохранительного сотрудничества. При этом Краснов поблагодарил китайскую сторону за "всегда выдержанную и конструктивную позицию" на международной арене.