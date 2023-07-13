Херш заявил, что Байден обещал Эрдогану помощь от МВФ в обмен на прием Швеции в НАТО

По словам американского публициста, президент США обещал турецкому коллеге "столь необходимую кредитную линию в размере $11-13 млрд"

НЬЮ-ЙОРК, 13 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден якобы обещал турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану финансовую помощь от Международного валютного фонда (МВФ) в размере $11-13 млрд в обмен на ратификацию членства Швеции в НАТО. С таким утверждением выступил американский публицист Сеймур Херш, ссылаясь на источники.

В публикации, размещенной на сайте Херша, утверждается, что "Байден обещал, что МВФ предоставит Турции столь необходимую кредитную линию в размере $11-13 млрд". "Байдену нужна была победа, а Турция испытывает острый финансовый кризис", - приводит публицист слова источника.

В понедельник Турция согласилась снять вето на прием Швеции в НАТО после консультаций Эрдогана с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главой Евросовета Шарлем Мишелем перед саммитом НАТО в Вильнюсе. Швеция при этом обещала Турции не поддерживать организации, объявленные Анкарой террористическими, и оказать ей всяческое содействие в вопросе евроинтеграции.

Байден ранее выразил уверенность в том, что в свете согласия Анкары на принятие Швеции в НАТО саммит альянса в Вильнюсе можно считать историческим. Он выразил надежду на укрепление сотрудничества США и Турции в рамках НАТО. Турецкий лидер в свою очередь заявил о начале нового этапа в отношениях Вашингтона и Анкары.