США прервали контакты с главой сербской спецслужбы

Посол США в Белграде Кристофер Хилл сообщил, что также в его стране выступили против въезда Александара Вулина в Соединенные Штаты

БЕЛГРАД, 13 июля. /ТАСС/. Введенные министерством финансов США санкции в отношении главы Агентства безопасности и информации Сербии Александара Вулина из-за его отношения к России подразумевают приостановку всех контактов с ним, а также запрет на его въезд в страну, но не должны отразиться на отношениях Белграда и Вашингтона. Об этом в четверг заявил посол США в Белграде Кристофер Хилл.

"Мы очень внимательно изучили господина Вулина и его деятельность, рассмотрели его случай и пришли к выводу, что он не тот человек, которого мы бы хотели видеть посещающим Соединенные Штаты Америки. Мы также не хотим иметь с ним никаких дел или деловых контактов", - приводит слова Хилла агентство Tanjug. Американский дипломат отдельно указал на то, что это решение направлено на защиту США и их интересов.

"Я осознаю, что многие люди смотрят на это гораздо шире и глубже, как на отношения между Сербией и Америкой, и задаются вопросом, что это означает с точки зрения отношений между двумя странами. Мое личное мнение таково, что отношения между Сербией и Америкой находятся на хорошем уровне, и мы хотим, чтобы они стали еще лучше", - отметил Хилл, добавив, что США намерены помочь Сербии, которая ясно демонстрирует свое стремление стать частью западных институтов.

Президент Сербии Александар Вучич подчеркивал, что министерство финансов США ввело 11 июля санкции в отношении главы Агентства безопасности и информации Сербии Александара Вулина исключительно из-за его отношения к России.

Вулин, экс-глава МВД Сербии, был внесен в американский черный список по Балканам. По версии американских властей, этот шаг якобы "подчеркивает решимость США привлечь к ответственности лиц, участвующих в коррупционных сделках, которые способствуют продвижению их собственных политических программ и личных интересов в ущерб миру и стабильности на Западных Балканах". В Минфине США утверждают, что "эти коррупционные сделки способствуют злонамеренной деятельности России в Сербии и регионе".

Включение в санкционный перечень означает заморозку активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.