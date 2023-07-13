Моди назвал Индию самой молодой нацией в мире

По словам премьера республики, в то время, как другие страны "стареют", индийская молодежь будет оставаться достоянием страны на десятилетия вперед

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 июля. /ТАСС/. Индийская нация самая молодая в мире, и в то время, как другие страны "стареют", индийская молодежь будет оставаться достоянием страны на десятилетия вперед. Об этом заявил премьер-министр республики Нарендра Моди в опубликованном в четверг интервью газете L'Echo​​​​​​​.

"Индия - богатая цивилизация, которой тысячи лет. Сегодня Индия - самая молодая нация в мире. Самое сильное достояние Индии - это наша молодежь", - сказал он.

По словам Моди, "в то время, когда многие страны мира "стареют", а их население сокращается, молодая и квалифицированная рабочая сила Индии будет достоянием на десятилетия вперед".

В апреле Фонд ООН в области народонаселения опубликовал доклад, согласно которому численность населения Индии к середине 2023 года достигнет 1,4286 млрд человек и превысит население Китая, которое составит 1,4257 млрд человек. В Индии более 50% населения моложе 25 лет и более 65% - моложе 35 лет. В 2020 году средний возраст гражданина этой страны составил 29 лет.