Посол Украины в Великобритании назвал нездоровым сарказм Зеленского в адрес Уоллеса

Президент Украины ранее предложил британскому министру обороны, чтобы украинцы каждое утро благодарили его за военную помощь

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко назвал нездоровым сарказмом реакцию украинского президента Владимира Зеленского на слова британского министра обороны Бена Уоллеса.

Ранее Уоллес заявил, что на Западе "люди хотят видеть благодарность" Украины за поддержку страны, а Киеву нужно уделять этому больше внимания. Зеленский, выступая в среду на пресс-конференции в Вильнюсе, предложил Уоллесу, чтобы украинцы каждое утро благодарили его за военную помощь.

"Я думаю, что в ответе была некоторая доля сарказма, когда президент Зеленский сказал, что он готов каждое утро просыпаться и звонить Бену Уоллесу и благодарить его, - сказал Пристайко в интервью телеканалу Sky News. - Я не думаю, что этот сарказм является здоровым".

По мнению посла, Украина и Великобритания не должны показывать России, что между ними есть разногласия.

При этом Пристайко посоветовал британскому министру обороны звонить ему и высказывать в частном разговоре свое недовольство, если возникнут проблемы. "Если что-то произойдет, Бен [Уоллес] может позвонить мне и сказать все, что он хочет", - отметил украинский посол.