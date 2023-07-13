13 июля, 11:53
Военная операция на Украине

Посол Украины в Великобритании назвал нездоровым сарказм Зеленского в адрес Уоллеса

EYEPRESS via Reuters Connect
Президент Украины Владимир Зеленский
© EYEPRESS via Reuters Connect

Президент Украины ранее предложил британскому министру обороны, чтобы украинцы каждое утро благодарили его за военную помощь

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко назвал нездоровым сарказмом реакцию украинского президента Владимира Зеленского на слова британского министра обороны Бена Уоллеса.

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Ранее Уоллес заявил, что на Западе "люди хотят видеть благодарность" Украины за поддержку страны, а Киеву нужно уделять этому больше внимания. Зеленский, выступая в среду на пресс-конференции в Вильнюсе, предложил Уоллесу, чтобы украинцы каждое утро благодарили его за военную помощь.

"Я думаю, что в ответе была некоторая доля сарказма, когда президент Зеленский сказал, что он готов каждое утро просыпаться и звонить Бену Уоллесу и благодарить его, - сказал Пристайко в интервью телеканалу Sky News. - Я не думаю, что этот сарказм является здоровым".

По мнению посла, Украина и Великобритания не должны показывать России, что между ними есть разногласия.

При этом Пристайко посоветовал британскому министру обороны звонить ему и высказывать в частном разговоре свое недовольство, если возникнут проблемы. "Если что-то произойдет, Бен [Уоллес] может позвонить мне и сказать все, что он хочет", - отметил украинский посол. 

Теги:
УкраинаВеликобританияРоссияЗеленский, Владимир АлександровичУоллес, БенВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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