Депутаты от оппозиции в знак протеста покинули заседание парламента Молдавии

Они отметили, что за последние два года не смогли включить в повестку дня "хотя бы одну тему", назвав это беспрецедентной ситуацией в истории молдавского парламента

КИШИНЕВ, 13 июля. /ТАСС/. Депутаты от Блока коммунистов и социалистов (БКС) Молдавии покинули зал заседаний парламента, протестуя против отказа Партии действия и солидарности обсуждать предложения оппозиции.

"За последние два года мы не смогли включить в повестку дня хотя бы одну тему, что представляет собой беспрецедентную ситуацию в истории молдавского парламента. С этой точки зрения фракция БКС бойкотирует сегодняшнее и завтрашнее заседание. Оставляем вас на традиционное партийное заседание", - заявил вице-спикер парламента, депутат БКС Влад Батрынча.

Ранее депутаты блока потребовали заслушать в парламенте отчет правительства о ситуации в стране и исключить из повестки инициативу об учреждении центра информационного противодействия "Патриот". По словам президента республики Майи Санду, деятельность этого центра будет направлена против России, которую власти республики обвинили в информационных атаках, а также "изменников родины", блокирующих курс на евроинтеграцию.

Оппозиция обвинила Санду и правящую партию в узурпации власти, для чего использован установленный режим чрезвычайного положения. Бывший президент Молдавии Игорь Додон назвал инициативу президента о центре "Патриот" прямой аналогией "министерства правды" из романа-антиутопии "1984" Джорджа Оруэлла.