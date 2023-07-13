СМИ: израильские военные открыли предупредительный огонь на границе с Ливаном

По сведениям телеканала Al Hadath, командование Временными силами ООН в Ливане направило дополнительные патрули миротворцев в Эль-Бустан

БЕЙРУТ, 13 июля. /ТАСС/. Военнослужащие израильской армии открыли в четверг предупредительный огонь на границе с Ливаном в ответ на провокации со стороны активистов шиитской партии "Хезболлах", запускавших в их сторону петарды. Как сообщил телеканал Al Hadath, инцидент произошел в районе Эль-Бустан, где в среду израильские солдаты ранили троих сторонников "Хезболлах", пытавшихся разобрать проволочные заграждения.

По информации Al Hadath, командование Временными силами ООН в Ливане (ВСООНЛ) направило в Эль-Бустан дополнительные патрули миротворцев. Размещенные там ливанские военнослужащие блокировали проходы к пограничным заграждениям и не подпускают к ним местных активистов.

Напряженность на юге Ливана возросла после того, как сторонники "Хезболлах" установили 10 июля палатки вблизи селения Гаджар и ферм Шебаа, которые находятся под контролем израильских войск. В среду лидер шиитской партии шейх Хасан Насрулла потребовал "возвращения под суверенитет Ливана этих оккупированных участков".

Ранее командующий ВСООНЛ генерал-майор Арольдо Ласаро Саенс встретился в Бейруте с премьер-министром Наджибом Микати и обсудил с ним шаги по снижению эскалации на границе, где после конфликта 2006 года действует режим прекращения огня. Исполняющий обязанности министра иностранных дел и миграции Абдалла Бу Хабиб, участвовавший во встрече, заявил журналистам, что Ливан направил в Совет Безопасности ООН послание, в котором обвинил еврейское государство в произвольном изменении линии сухопутной границы в 13 точках.

Для улаживания разногласий между соседними государствами в Израиль прибыл американский посредник Эймос Хокстин (старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности). В октябре прошлого года Ливан и Израиль подписали соглашение о демаркации морской границы, что открыло им путь к освоению нефтегазовых месторождений в исключительной экономической зоне.