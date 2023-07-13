В Хельсинки проходят демонстрации по случаю визита Байдена

По данным Yle, у здания парламента протестующие стоят с плакатами, на которых написано, что именно США взорвали газопроводы "Северный поток" и "Северный поток - 2" на Балтике

СТОКГОЛЬМ, 13 июля. /ТАСС/. Сразу несколько демонстраций, связанных с визитом президента США Джо Байдена в Финляндию, проходят в четверг в Хельсинки. Об этом сообщает телеканал Yle.

У здания парламента протестующие в белых комбинезонах и масках стоят с плакатами, на которых написано, что именно США взорвали газопроводы "Северный поток" и "Северный поток - 2" на Балтике и что Байден должен взять на себя ответственность за это. Критики НАТО собрались на центральном проспекте Эспланад. На той же улице проходит митинг с лозунгами "Янки, убирайтесь домой" и "Байден, не привози сюда войну". В то же время в северной части улицы размещен приветственный плакат "Иисус сохраняет президента Байдена".

В настоящее время в начале проспекта в Президентском дворце проходит встреча Байдена и президента Финляндии Саули Ниинистё с премьер-министрами северных стран - Швеции, Норвегии, Дании и Исландии. На ней обсуждается расширение сотрудничества между странами Северной Европы и США в таких областях, как безопасность, окружающая среда и технологии. В начале переговоров, которое транслировал телеканал, шведский премьер-министр Ульф Кристерссон заявил, что в последнее время регулярно встречался со всеми за столом, особенно с Байденом. "Я встречал вас больше, чем мою семью, но мне это нравится", - сказал он, обращаясь к американскому президенту.