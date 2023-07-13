13 июля, 12:33

Мишель заявил, что ЕС и Япония решили начать стратегический диалог по безопасности

Глава Евросовета указал, что речь в том числе идет о морской безопасности, гибридных и киберугрозах

БРЮССЕЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Евросоюз и Япония приняли решение начать стратегический диалог по вопросам безопасности и обороны. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам саммита ЕС - Япония в Брюсселе.

"Мы решили запустить стратегический диалог, который включает безопасность и оборону, в том числе морскую безопасность, гибридные и киберугрозы", - сказал он.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен добавила в свою очередь, что стороны в рамках диалога будут обсуждать и вопросы экономической безопасности. 

Теги:
ЯпонияМишель, Шарль
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