Япония осенью проведет онлайн-саммит G7

Премьер-министр страны Фумио Кисида сообщил, что его главной темой станут вопросы, связанные с генеративным искусственным интеллектом

БРЮССЕЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Япония, председательствующая в 2023 году в Группе семи, осенью проведет онлайн-саммит G7. Об этом сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида, посещающий Брюссель.

"Этой осенью я проведу онлайн-саммит G7, главной темой которого станут вопросы, связанные с генеративным искусственным интеллектом (ИИ)", - сказал Кисида на пресс-конференции по итогам саммита ЕС - Япония в Брюсселе. Глава японского правительства подчеркнул, что проблемы, связанные со стремительным развитием искусственного интеллекта, в частности генеративного ИИ, стали серьезным вызовом для всего международного сообщества. Кисида обещал, что Япония возглавит международный диалог по этой проблеме.

Япония в мае провела саммит G7 в Хиросиме, пострадавшей от американской ядерной бомбардировки.