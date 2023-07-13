Столтенберг заявил, что вся Швеция географически важна для НАТО

По словам генсека альянса, у Швеции сильная оборона и "важное расположение на Балтийском море"

СТОКГОЛЬМ, 13 июля. /ТАСС/. Вся территория Швеции географически представляет интерес для НАТО. Об этом в четверг в интервью телеканалу SVT заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

На вопрос, какая именно часть королевства особенно важна для блока, он ответил: "Интерес представляет вся Швеция".

Генсек НАТО также выразил уверенность, что Швеция в ближайшем будущем станет членом альянса и "внесет значительный вклад" в его деятельность. "У Швеции сильная, профессиональная, хорошо обученная оборона и важное расположение на Балтийском море", - отметил Столтенберг.

Планирование НАТО после вступления Финляндии и Швеции изменится, ВВС северных стран будут действовать вместе. "Я знаю, что финские и норвежские ВВС рассчитывают на то, что они смогут работать полностью взаимосвязанно, чтобы иметь возможность использовать аэропорты друг друга, - пояснил генсек. - Границы с Норвегией и Финляндией обеспечивают лучшую координацию сухопутных войск. Затем у нас есть военно-морские силы Швеции в Балтийском море".

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе личной встречи под патронажем генсека НАТО Йенса Столтенберга в понедельник в Вильнюсе достигли договоренности, согласно которой Турция начнет процесс ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО. Она включает шесть пунктов, где констатируется, что Швеция внесла необходимые изменения в свое законодательство и за последний год существенно усилила борьбу с террористическими проявлениями в деятельности Рабочей партии Курдистана, а также возобновила военный экспорт в Турцию. Эти цели были обозначены в ходе саммита НАТО в 2022 году в Мадриде.