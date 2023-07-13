У британского правительства нет стратегии противодействия угрозам со стороны КНР

В межпартийном комитете по разведке и безопасности Палаты общин британского парламента заявляют, что теме угрозы, которую якобы представляет для королевства Китай, уделяется слишком мало внимания и ресурсов, а политика в отношении Пекина формируется слишком медленно

ЛОНДОН, 13 июля. /ТАСС/. Правительство Великобритании не выработало какой-либо стратегии, позволяющей противостоять угрозам со стороны Китая. Такой вывод содержится в представленном в четверг докладе, который был подготовлен членами межпартийного комитета по разведке и безопасности Палаты общин британского парламента.

"В правительстве заявили комитету, что трезво оценивают угрозу и решительно на нее отвечают. Эксперты по Китаю были не столь комплементарны в своих оценках и делают вывод, что у кабмина нет стратегии в отношении Китая, не говоря уж об эффективной стратегии, и что он оказался неспособен действовать в рамках общего для всего правительства подхода к проблеме, что является крайне негативной оценкой", - сказано в документе.

В комитете заявляют, что теме угрозы, которую якобы представляет для королевства Китай, уделяется слишком мало внимания и ресурсов, а политика в отношении Пекина формируется слишком медленно. Авторы отмечают, что королевство имеет для Пекина большое значение как цель для политического вмешательства и шпионажа, особенно с учетом тесных связей между Лондоном и Вашингтоном.

"Китайский государственный разведывательный аппарат - почти наверняка самый крупный в мире - насчитывает сотни тысяч гражданских сотрудников разведки (это без учета ресурсов военной разведки). Он активно и агрессивно работает против Великобритании и ее интересов, создавая сложную проблему для наших ведомств", - отмечается в докладе, авторы которого утверждают, что в целях шпионажа задействуются как государственные структуры КНР, так и "частные компании, научные и культурные центры, а также рядовые граждане".

Премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак признал в четверг, что правительство пока не делает все возможное для того, чтобы свести названные угрозы к минимуму, однако указал, что целый ряд свидетельств, на которых основывались выводы комитета, относятся к 2020 году, а с тех пор правительство приняло новые законы и заняло более жесткую позицию в отношении Пекина.

Внутри правящей Консервативной партии Великобритании идут споры по поводу того, как должна выстраиваться политика Лондона на китайском направлении. В конце апреля глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил о необходимости налаживать конструктивные отношения с Китаем ради решения глобальных проблем, так как без участия Пекина справиться с ними не получится.

5 мая министр провел встречу с прибывшим на коронацию Карла III заместителем председателя КНР Хань Чжэном. В том же месяце состоялся первый с 2018 года визит представителя британского правительства в Китай. В ближайшее время Клеверли планирует сам посетить с визитом Пекин. Эти шаги вызывают сильное недовольство со стороны "ястребов" из правого крыла партии тори, который крайне враждебно настроены по отношению к КНР.