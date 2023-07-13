Сеул и Варшава обсудили новые планы Польши по покупке южнокорейского оружия

В 2022 году на фоне крупных контрактов с Польшей объем экспорта южнокорейского оружия достиг рекордных $17,3 млрд

СЕУЛ, 13 июля. /ТАСС/. Лидеры Польши и Республики Корея обсудили новые планы Варшавы по покупке южнокорейского оружия. Об этом в четверг заявил президент Республики Корея Юн Сок Ёль в ходе пресс-конференции со своим польским коллегой Анджеем Дудой по итогам саммита в Варшаве.

"Обсудили планы Польши по дополнительным поставкам южнокорейского оружия. Договорились приложить усилия для того, чтобы двустороннее сотрудничество в сфере оборонной промышленности было взаимовыгодным", - сказал Юн Сок Ёль. Пресс-конференцию транслировал телеканал KBS.

В 2022 году на фоне крупных контрактов с Польшей объем экспорта южнокорейского оружия достиг рекордных $17,3 млрд. Стороны договорились о поставках 980 танков K2, 648 гаубиц K9, 48 легких истребителей FA-50 и 288 реактивных систем залпового огня K239 Chunmoo. Общая сумма сделок с Польшей достигла $12,4 млрд. Первые танки и гаубицы прибыли в Польшу еще в декабре 2022 года, самолеты FA-50 - этим летом.