Главы МИД граничащих с Суданом стран проведут первое заседание в Чаде

Лидеры государств также решили сформировать "комитет по связи для обсуждения мер, необходимых для преодоления последствий суданского кризиса"

КАИР, 13 июля. /ТАСС/. Главы государств, граничащих с Суданом, договорились сформировать механизм на уровне министров иностранных дел, который займется разработкой плана действий для достижения всеобъемлющего решения суданского конфликта. Как говорится в распространенном по итогам прошедшего в Каире саммита итоговом заявлении, первое заседание глав МИД Египта, Ливии, Центрально-Африканской Республики, Чада, Эритреи, Эфиопии и Южного Судана пройдет в чадской столице.

"[Участники встречи] договорились сформировать механизм по суданскому кризису на уровне министров иностранных дел соседних стран, провести его первое заседание в Республике Чад", - говорится в итоговом документе. Главы МИД, как ожидается, займутся "разработкой плана действий, который включает практические и осуществимые шаги для прекращения боевых действий и достижения всеобъемлющего решения суданского кризиса посредством прямого диалога с суданскими сторонами". Кроме того, будет сформирован "комитет по связи для обсуждения мер, необходимых для преодоления последствий суданского кризиса", "для сохранения его национальных институтов и предотвращения их разрушения, для создания гарантий, обеспечивающих нивелирование негативных последствий кризиса для соседних стран", а также "обсуждения доставки гуманитарной помощи суданскому народу".

Встреча глав государств, граничащих с Суданом, была посвящена выработке общей позиции соседних стран по урегулированию вооруженного конфликта и совместных мер по восстановлению безопасности. На заседании председательствовал президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.