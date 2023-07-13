Экс-депутат Европарламента назвал безответственными поставки SCALP Киеву

По словам Флориана Филиппо, Париж втягивает себя в украинский конфликт

ПАРИЖ, 13 июля. /ТАСС/. Париж втягивает себя в украинский конфликт, принимая безответственное решение о поставках Киеву дальнобойных ракет SCALP, тогда как Франция должна прекратить эскалацию и призвать стороны к переговорам. Такое мнение в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС высказал лидер французской партии "Патриоты" и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.

"Президент Франции Эмманюэль Макрон поддался на уговоры самых воинственных, поскольку несколько недель назад Франция полностью исключала отправку ракет дальнего радиуса действия. На этот раз он решил все же это сделать, взяв на себя риск падения одной из этих ракет на территории России, что втягивает Францию в конфликт, - отметил он. - Макрон сделал это от своего имени, не посоветовавшись ни с парламентом, ни с французским народом. Это абсолютно безответственно".

По словам Филиппо, главная задача Франции в ситуации вокруг Украины "перестать зависеть от НАТО, США и ЕС", прекратить поставки оружия и сделать все возможное, чтобы стороны сели за стол переговоров. "Франция должна остановить поставки оружия, прекратить эскалацию, должна призвать к немедленным переговорам и создать условия для переговорного процесса совместно с другими странами вне НАТО, которые этого хотят, - подчеркнул политик. - Проблема в том, что Франция сегодня - это тень себя прежней, полностью подчиненная НАТО, Соединенным Штатам и Европейскому союзу".

Макрон после прибытия на саммит НАТО в Вильнюсе 11 июля заявил о намерении Франции передать Украине ракеты большой дальности. Министр вооруженных сил Себастьен Лекорню сообщил, что часть ракет уже поставлена, другая находится в процессе транспортировки. Министр отказался раскрыть их количество.

По данным агентства Reuters, Франция намерена поставить Украине в общей сложности 50 ракет SCALP, которые будут адаптированы для применения самолетами советского образца.