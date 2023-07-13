Верховный суд Израиля рассмотрит иск против участия Нетаньяху в реформе суда

Дата рассмотрения иска пока не назначена

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июля. /ТАСС/. Высший суд справедливости Израиля принял в четверг решение рассмотреть иск о лишении премьер-министра Биньямина Нетаньяху права продолжать занимать пост главы кабмина на основании нарушения соглашения о недопущении конфликта интересов в отношении реализации проводимой его кабмином судебной реформы. Об этом сообщает израильское государственное радио Kan, отмечая, что дата рассмотрения иска пока не назначена.

В 2020 году Нетаньяху заключил соглашение с прокуратурой, которое было одобрено судом, позволяющее ему начинать формировать правительство по итогам выборов, невзирая на предъявление ему обвинений в злоупотреблениях по трем статьям. Kan отмечает, что принятое в четверг Высшим судом справедливости решение идет вразрез с предыдущими аналогичными постановлениями, когда иски, направленные на лишение Нетаньяху права занимать должность премьера, отклонялись сразу.

В рамках соглашения о конфликте интересов от 2020 года Нетаньяху было запрещено участвовать в решениях о назначениях судей из-за опасений, что это может помешать рассмотрению дел против него, отмечает газета The Jerusalem Post. В феврале 2023 года генпрокурор Израиля Гали Бахарав-Миара предупредила, что участие Нетаньяху в судебной реформе, которая приводит к изменениям в составе комиссии по отбору судей, может представлять собой конфликт интересов, напоминает газета.

Предшественник Бахарав-Миара на посту генпрокурора Израиля Авихай Мандельблит 21 ноября 2019 года предъявил Нетаньяху обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием по трем делам. Обвинительные заключения были переданы в Окружной суд Иерусалима 28 января 2020 года после того, как сам премьер ранее отозвал поданную в Кнессет (парламент) просьбу о предоставлении ему иммунитета против уголовного преследования.

В рамках наиболее резонансного дела следствие считает, что Нетаньяху предоставлял телекоммуникационной компании Bezeq преференции в обмен на положительное освещение деятельности его кабинета связанным с ней информационным порталом. Сам Нетаньяху неоднократно отвергал все выдвинутые против него обвинения.

Действующее правительство под руководством Нетаньяху было сформировано в Израиле в конце 2022 года. Одним из первых резонансных проектов кабмина стал план судебной реформы, представленный в январе. Он, в частности, предусматривает ограничение полномочий Верховного суда и предоставление исполнительной ветви власти контроля за отбором судей. Этот проект сразу вызвал массовые протесты либеральной оппозиции, которые не прекращаются уже 27-ю неделю.