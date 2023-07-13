Дуда заявил, что первую проверку Украины на готовность стать членом НАТО проведут в ноябре

По словам президента Польши, одним из польских постулатов на саммите было включение в итоговые документы положения о выполнении такой процедуры

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Страны НАТО проведут первую проверку готовности Украины стать членом альянса в ноябре. Об этом заявил в четверг президент Польши Анджей Дуда, выступая на открытии заседания Совета национальной безопасности страны, посвященного прошедшей в Вильнюсе встрече.

По словам Дуды, одним из польских постулатов на саммите было включение в итоговые документы положения о том, чтобы в отношении Украины выполнялась процедура "оценки подготовки страны к вступлению в НАТО".

"Эту процедуру проводят главы МИД. Ближайшая встреча министров иностранных дел НАТО пройдет, как и каждый год, в ноябре. Мы ожидаем, что первая проверка [готовности страны на основании выполнения конкретных целей] будет в ноябре проведена", - сказал Дуда.

"Это ясный технический шаг в направлении членства в НАТО. Процедурная тропа открыта для Украины. Это важный элемент", - сказал польский лидер.

По итогам первого дня саммита НАТО в Вильнюсе 11 июля генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны - участницы блока сделали "три шага навстречу Украине": было принято решение не требовать от Украины выполнения Плана действий для членства в НАТО, утверждена многолетняя программа военной помощи Киеву, а также одобрено создание Совета Украина - НАТО. При этом Столтенберг огласил итоговое заявление, в котором говорилось, что приглашение в НАТО будет направлено Украине после достижения согласия между союзниками, "когда все условия будут выполнены". По его словам, условия для вступления Украины в НАТО будут оценивать страны альянса. Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции выразил неудовлетворенность этим решением, назвав итоги саммита неидеальными для Киева в связи с несостоявшимся приглашением в организацию.